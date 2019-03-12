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Violência

Jane Cherubim: novo depoimento e exame de corpo de delito

Vendedora espancada quase até a morte pelo namorado fez exame no SML de Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2019 às 22:44

Publicado em 11 de Março de 2019 às 22:44

Crédito: TV Gazeta
Um dia após ter alta do hospital em Carangola, Minas Gerais, a vendedora Jane Cherubim prestou novo depoimento, desta vez na Delegacia de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, mesma cidade em que ela foi espancada quase até a morte pelo namorado Jonas Amaral. De lá, a vítima seguiu para Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, onde realizou exames de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) da cidade. 
> JANE CHERUBIM | A cobertura completa
Na delegacia de Dores do Rio Preto, onde reside parte da família de Jane,a vendedora complementou pontos que havia citado no primeiro depoimento, dado na última sexta-feira (08), ainda no hospital mineiro.
Depôs informações complementares. Porém, a autoria já está definida. Estamos no encalço do Jonas para conseguir localizá-lo. Jane deu mais detalhes do dia do crime, pois no momento do primeiro depoimento, estava mais debilitada. Aproveitamos para pegar novos depoimentos, do filho mais velho dela, da cunhada e pessoas que viram o casal saindo da choperia
Delegado de Dores do Rio Preto, José Maria Simão
Nos depoimentos, revela o delegado, pessoas presenciaram Jonas saindo do local acelerando, com sinais de embriaguez e cantando pneus. Ainda segundo Simão, o depoimento da vendedora é extenso, composto de mais de três páginas.
O pai e o irmão de Jonas foram apontados pela defesa da vítima de violar a cena do crime. “Estamos avaliando se será pedido ou não a possibilidade de pedir a prisão deles. O inquérito está quase concluído em relação à autoria do crime”, afirmou Simão.
> Em novo vídeo, Jane agradece apoio
Ao lado dos irmãos Salvador e Cleiton, Jane Cherubim deixou o SML por volta das 17h, em um carro com vidros escuros, pela porta lateral do imóvel, e não falou com a imprensa.
VEJA VÍDEO

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