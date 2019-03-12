Jane Cherubim: novo depoimento e exame de corpo de delito

Crédito: TV Gazeta

Um dia após ter alta do hospital em Carangola, Minas Gerais, a vendedora Jane Cherubim prestou novo depoimento, desta vez na Delegacia de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, mesma cidade em que ela foi espancada quase até a morte pelo namorado Jonas Amaral. De lá, a vítima seguiu para Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, onde realizou exames de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) da cidade.

Na delegacia de Dores do Rio Preto, onde reside parte da família de Jane,a vendedora complementou pontos que havia citado no primeiro depoimento, dado na última sexta-feira (08), ainda no hospital mineiro.

Depôs informações complementares. Porém, a autoria já está definida. Estamos no encalço do Jonas para conseguir localizá-lo. Jane deu mais detalhes do dia do crime, pois no momento do primeiro depoimento, estava mais debilitada. Aproveitamos para pegar novos depoimentos, do filho mais velho dela, da cunhada e pessoas que viram o casal saindo da choperia Delegado de Dores do Rio Preto, José Maria Simão

Nos depoimentos, revela o delegado, pessoas presenciaram Jonas saindo do local acelerando, com sinais de embriaguez e cantando pneus. Ainda segundo Simão, o depoimento da vendedora é extenso, composto de mais de três páginas.

O pai e o irmão de Jonas foram apontados pela defesa da vítima de violar a cena do crime. “Estamos avaliando se será pedido ou não a possibilidade de pedir a prisão deles. O inquérito está quase concluído em relação à autoria do crime”, afirmou Simão.

Ao lado dos irmãos Salvador e Cleiton, Jane Cherubim deixou o SML por volta das 17h, em um carro com vidros escuros, pela porta lateral do imóvel, e não falou com a imprensa.