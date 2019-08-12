Iúna permanece sem transporte escolar para alunos do interior

Iúna, Região do Caparaó, continua: 1,2 mil estudantes que dependem de ônibus para chegar às escolas no Centro estão sem o serviço desde a volta das aulas, no último dia 22 de julho. O dilema dos pais de alunos que moram no interior de, Região do Caparaó, continua: 1,2 mil estudantes que dependem de ônibus para chegar às escolas no Centro estão sem o serviço desde a volta das aulas, no último dia 22 de julho.

Na semana passada os pais e alunos foram até a prefeitura cobrar explicações do prefeito. Por conta de problemas na licitação do serviço, os pais continuam sem saber quando encaminharão os filhos para unidades de ensino.

No final do mês, as duas empresas que participaram da licitação foram inabilitadas por não cumprirem com a documentação exigida no edital. Com isso, foi aberto prazo recursal e as empresas tiveram três dias para protocolar as razões recursais para avaliação.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Nesta segunda-feira (12), a Secretaria municipal de Educação informou que os trâmites foram realizados para a contratação imediata de empresa especializada no serviço. “Cabe à empresa arrematante do certame providenciar toda a documentação dos veículos, motoristas e monitores para a assinatura do contrato. Assim que o contrato for assinado e efetivada a publicação do mesmo, o transporte voltará imediatamente a ser realizado. Fato esse que deve se concretizar ainda esta semana, frente à emergencialidade do pleito”, informou o município em nota.