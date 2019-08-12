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Educação

Iúna permanece sem transporte escolar para alunos do interior

Cerca de 1,2 mil estudantes ainda não retornaram às aulas

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 16:02
O dilema dos pais de alunos que moram no interior de Iúna, Região do Caparaó, continua: 1,2 mil estudantes que dependem de ônibus para chegar às escolas no Centro estão sem o serviço desde a volta das aulas, no último dia 22 de julho.
Por conta de problemas na licitação do serviço, os pais continuam sem saber quando encaminharão os filhos para unidades de ensino. Na semana passada os pais e alunos foram até a prefeitura cobrar explicações do prefeito.
No final do mês, as duas empresas que participaram da licitação foram inabilitadas por não cumprirem com a documentação exigida no edital. Com isso, foi aberto prazo recursal e as empresas tiveram três dias para protocolar as razões recursais para avaliação.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Nesta segunda-feira (12), a Secretaria municipal de Educação informou que os trâmites foram realizados para a contratação imediata de empresa especializada no serviço. “Cabe à empresa arrematante do certame providenciar toda a documentação dos veículos, motoristas e monitores para a assinatura do contrato. Assim que o contrato for assinado e efetivada a publicação do mesmo, o transporte voltará imediatamente a ser realizado. Fato esse que deve se concretizar ainda esta semana, frente à emergencialidade do pleito”, informou o município em nota.
Assim que o serviço for normalizado na sua totalidade, a Secretaria de Educação divulgará o processo de reposição para os conteúdos pendentes durante este período.

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