Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abandono

Itapemirim: posto rodoviário policial na ES 490 continua fechado

A previsão é de que ele volte a funcionar no dia 28 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 15:47

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 15:47

Posto da Polícia Rodoviária Estadual Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Moradores das comunidades que ficam às margens da ES 490, que liga Safra (BR 101) a Marataízes, no Litoral Sul, reclamam da insegurança após o posto da Polícia Rodoviária Estadual ser fechado há quase quatro meses. A estrada é movimentada, principalmente no verão, quando turistas seguem para o balneário.
Há dois meses a resposta da Polícia Militar foi de que o posto estava fechado devido ao remanejamento dos policiais, que participavam de um curso de aprimoramento, e que a ausência de policiais no posto era suprida por ações de policiamento ostensivo, como abordagens e cercos táticos realizados diariamente no distrito de Garrafão, em Marataízes. No entanto, após esse período, os policiais ainda não voltaram para o posto.
No local, o mato está alto e os moradores reclamam da insegurança na região. O comerciante Cleudson de Souza disse que no local passam muitos turistas. Final de semana, então, passam muitas pessoas pra lá e para cá, e a gente vê poucos policiais aqui, disse.
Para o auxiliar de serviços gerais, Fabrício Campos dos Santos, o posto funcionando era a garantia de segurança na rodovia. 
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, com o início da Operação Verão, a previsão é que o posto seja reativado no dia 28 de dezembro. A PM disse, ainda, que no período em que o local ficou fechado, ações preventivas aconteceram na região.
Itapemirim - posto rodoviário policial na ES 490 continua fechado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados