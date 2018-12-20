Itapemirim: posto rodoviário policial na ES 490 continua fechado

Posto da Polícia Rodoviária Estadual Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

fechado há quase quatro meses. A estrada é movimentada, principalmente no verão, quando turistas seguem para o balneário. Moradores das comunidades que ficam às margens da ES 490, que liga Safra (BR 101) a Marataízes, no Litoral Sul, reclamam da insegurança após o posto da Polícia Rodoviária Estadual ser. A estrada é movimentada, principalmente no verão, quando turistas seguem para o balneário.

Há dois meses a resposta da Polícia Militar foi de que o posto estava fechado devido ao remanejamento dos policiais, que participavam de um curso de aprimoramento, e que a ausência de policiais no posto era suprida por ações de policiamento ostensivo, como abordagens e cercos táticos realizados diariamente no distrito de Garrafão, em Marataízes. No entanto, após esse período, os policiais ainda não voltaram para o posto.

No local, o mato está alto e os moradores reclamam da insegurança na região. O comerciante Cleudson de Souza disse que no local passam muitos turistas. Final de semana, então, passam muitas pessoas pra lá e para cá, e a gente vê poucos policiais aqui, disse.

Para o auxiliar de serviços gerais, Fabrício Campos dos Santos, o posto funcionando era a garantia de segurança na rodovia.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, com o início da Operação Verão, a previsão é que o posto seja reativado no dia 28 de dezembro. A PM disse, ainda, que no período em que o local ficou fechado, ações preventivas aconteceram na região.