Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Internação de criança vira caso de polícia no interior do ES

Segundo o pai, menino de 7 anos começou a passar mal após ingerir uma vitamina de fruta industrializada; o caso foi registrado na polícia e equipes da vigilância sanitária foram acionadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 18:03

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 18:03

Fachada do Hospital Infantil de Vitória, onde está internada a criança Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
A internação de uma criança de 7 anos de idade virou caso de polícia em Castelo, na região Serrana do Espírito Santo. A família suspeita de intoxicação porque o menino teria passado mal após ingerir uma vitamina de fruta industrializada. Segundo o pai, um auxiliar de produção de 35 anos, a criança  já no primeiro gole  começou a reclamar que a garganta estava doendo e em, seguida, eliminou sangue pela boca.
De acordo com o pai, o menino foi levado para a Santa Casa Castelense, onde foi avaliado por três médicos. Devido à gravidade, foi encaminhado para o Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, sendo transferido, posteriormente para o Hospital Infantil de Vitória
> Aumentam casos de vítimas de intoxicação no ES
O estudante tem alergia a corantes, mas, segundo o pai, essa caixinha de vitamina de frutas da marca Selita não possui a substância. "Ele sempre tomava dessa vitamina porque o médico proibiu achocolatado, já que ele tem alergia a corante. Nós até cortamos o corante da alimentação dele, mas essa vitamina que demos não tem a substância", contou. 
O menino permanece internado no Hospital Infantil de Vitória e está acompanhado da mãe. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil que vai apurar o fato.
VIGILÂNCIA
Por meio de nota, a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim informou que acompanha o caso e que já foi feito, inclusive, um contato com a vigilância de Castelo para que seja feita uma coleta no estabelecimento onde foi comercializado o produto. E ainda que uma equipe da vigilância de Cachoeiro realizou uma visita ao local de revenda da empresa de laticínios do município, mas não encontrou o lote referente à denúncia.
Já a Secretaria da Saúde de Castelo informou que o caso já foi notificado e está sendo acompanhado. No momento, a secretaria está tomando as devidas providências. Disse ainda que a família da criança está recebendo todo o apoio da prefeitura.
OUTRO LADO
A assessoria de comunicação da Selita informou que já tomou conhecimento do fato e está prestando assistência à família. Garantiu que este é o primeiro caso que chegou ao conhecimento da empresa de uma possível contaminação causada pelos produtos que são rigorosamente testados antes de entrar no mercado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados