Internação de criança vira caso de polícia no interior do ES

Fachada do Hospital Infantil de Vitória, onde está internada a criança Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

A internação de uma criança de 7 anos de idade virou caso de polícia em Castelo , na região Serrana do Espírito Santo. A família suspeita de intoxicação porque o menino teria passado mal após ingerir uma vitamina de fruta industrializada. Segundo o pai, um auxiliar de produção de 35 anos, a criança  já no primeiro gole  começou a reclamar que a garganta estava doendo e em, seguida, eliminou sangue pela boca.

De acordo com o pai, o menino foi levado para a Santa Casa Castelense, onde foi avaliado por três médicos. Devido à gravidade, foi encaminhado para o Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , sendo transferido, posteriormente para o Hospital Infantil de Vitória

O estudante tem alergia a corantes, mas, segundo o pai, essa caixinha de vitamina de frutas da marca Selita não possui a substância. "Ele sempre tomava dessa vitamina porque o médico proibiu achocolatado, já que ele tem alergia a corante. Nós até cortamos o corante da alimentação dele, mas essa vitamina que demos não tem a substância", contou.

O menino permanece internado no Hospital Infantil de Vitória e está acompanhado da mãe. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil que vai apurar o fato.

VIGILÂNCIA

Por meio de nota, a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim informou que acompanha o caso e que já foi feito, inclusive, um contato com a vigilância de Castelo para que seja feita uma coleta no estabelecimento onde foi comercializado o produto. E ainda que uma equipe da vigilância de Cachoeiro realizou uma visita ao local de revenda da empresa de laticínios do município, mas não encontrou o lote referente à denúncia.

Já a Secretaria da Saúde de Castelo informou que o caso já foi notificado e está sendo acompanhado. No momento, a secretaria está tomando as devidas providências. Disse ainda que a família da criança está recebendo todo o apoio da prefeitura.

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