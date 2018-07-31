Incêndio em vegetação quase atinge condomínio em Cachoeiro

Incêndio quase atinge condomínio em Cachoeiro Crédito: Internauta via WhatsApp

Um incêndio no Morro das Andorinhas, na região Central de Cachoeiro de Itapemirim, deixou moradores assustados, pois as chamas ficaram a poucos metros de alguns imóveis de um condomínio. As antenas das empresas de comunicação da cidade ficam no local. Em poucas horas, o fogo se alastrou destruindo a vegetação e colocando em risco moradores de bairros próximos ao local.

O fogo começou na noite desta segunda-feira (30) na altura do bairro Zumbi e se estendeu pelos bairros Campo Leopoldina e Paraíso. As chamas ficaram altas e os moradores ficaram assustados. A equipe dos Bombeiros começou o combate as chamas por volta das 19h com duas viaturas, um trabalho complicado, por ser uma área extensa e de difícil acesso. Uma área de quatro hectares, o que equivale a quatro campos de futebol foi queimada.

Esta não é a primeira vez que o Morro das Andorinhas é incendiado. Na última semana outro incêndio de menor proporção também preocupou os moradores. A fumaça atingiu vários bairros. E, desta vez, a população também reclamou por mais uma vez ser prejudicada com incêndio desse tipo.

Voltei com meus filhos da escola, era mais ou menos umas 18h, e o fogo já estava bem alastrado. Acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiros até umas 22h e depois não vi mais, mas o fogo ainda continuou na parte de cima. Mas estava bem difícil, porque a fumaça estava vindo muito forte para as nossas casas, contou a dona de casa Michele Ribeiro.