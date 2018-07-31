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Incêndio em vegetação quase atinge condomínio em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros usou duas viaturas para combater as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 15:38

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 15:38

Incêndio quase atinge condomínio em Cachoeiro Crédito: Internauta via WhatsApp
Um incêndio no Morro das Andorinhas, na região Central de Cachoeiro de Itapemirim, deixou moradores assustados, pois as chamas ficaram a poucos metros de alguns imóveis de um condomínio. As antenas das empresas de comunicação da cidade ficam no local. Em poucas horas, o fogo se alastrou destruindo a vegetação e colocando em risco moradores de bairros próximos ao local.
O fogo começou na noite desta segunda-feira (30) na altura do bairro Zumbi e se estendeu pelos bairros Campo Leopoldina e Paraíso. As chamas ficaram altas e os moradores ficaram assustados. A equipe dos Bombeiros começou o combate as chamas por volta das 19h com duas viaturas, um trabalho complicado, por ser uma área extensa e de difícil acesso. Uma área de quatro hectares, o que equivale a quatro campos de futebol foi queimada.
Esta não é a primeira vez que o Morro das Andorinhas é incendiado. Na última semana outro incêndio de menor proporção também preocupou os moradores. A fumaça atingiu vários bairros. E, desta vez, a população também reclamou por mais uma vez ser prejudicada com incêndio desse tipo.
Voltei com meus filhos da escola, era mais ou menos umas 18h, e o fogo já estava bem alastrado. Acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiros até umas 22h e depois não vi mais, mas o fogo ainda continuou na parte de cima. Mas estava bem difícil, porque a fumaça estava vindo muito forte para as nossas casas, contou a dona de casa Michele Ribeiro.
O sargento Henrique, do Corpo de Bombeiros, revelou que o combate ao incêndio no local é complicado. Nós não conseguimos chegar com a viatura próximo ao fogo, então os militares tem que adentrar o mato com todo cuidado. Foram três horas de combate e, na madrugada, já estava todo controlado. Ontem chegou próximo às casas. Os moradores ficaram preocupados e nós tivemos que entrar no condomínio.

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