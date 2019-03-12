Incêndio em mata quase atinge o Cristo de Mimoso do Sul

O Cristo de Mimoso do Sul, localizado no bairro Morro da Palha, por pouco não foi atingido por um incêndio na noite desta segunda-feira (11). O incêndio na vegetação começou a ser apagado pelos moradores da região até a chegada do Corpo de Bombeiros.
Ao chegar no local, os militares identificaram que o incêndio em vegetação havia consumido a área em torno do Cristo e alguns galhos emitiam fumaça na área queimada.
O incêndio foi extinto, e nenhum imóvel foi atingido. Ninguém se feriu. As causas ainda são desconhecidas.