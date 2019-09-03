Incêndio destrói restaurante em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio destruiu o interior de um restaurante em, no Sul do Espírito santo, na tarde desta terça-feira (03). As chamas foram contidas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Nas imagens, é possível ver a destruição. O forro de PVC ficou destruído, assim como os móveis do local.

Segundo o, o fato aconteceu por volta das 14h no estabelecimento que fica na Avenida Nossa Senhora da Consolação, bairro Vila Rica.

Os militares informaram que ainda não é possível apontar as causas do incêndio. O solicitante informou que vai pedir a perícia, só assim será possível tentar elucidar as causas do incidente.