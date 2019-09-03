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Prejuízo

Incêndio destrói restaurante em Cachoeiro de Itapemirim

Chamas foram contidas com a chegada dos militares. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 12:08

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 12:08

Um incêndio destruiu o interior de um restaurante em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito santo, na tarde desta terça-feira (03). As chamas foram contidas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.
Nas imagens, é possível ver a destruição. O forro de PVC ficou destruído, assim como os móveis do local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 14h no estabelecimento que fica na Avenida Nossa Senhora da Consolação, bairro Vila Rica.
Os militares informaram que ainda não é possível apontar as causas do incêndio. O solicitante informou que vai pedir a perícia, só assim será possível tentar elucidar as causas do incidente.
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