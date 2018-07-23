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Fogo

Incêndio destrói área de morro em Cachoeiro

Fumaça foi vista de várias regiões da cidade. Corpo de Bombeiros atua para combater as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:47

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:47

Um incêndio destruiu uma área de pastagem no Morro das Andorinhas, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo os moradores, o fogo se alastrou desde o início da tarde desta segunda-feira (23). O Corpo de Bombeiros atuou para combater as chamas.
Com o vento, o fogo se alastrou rapidamente. A fumaça pode ser vista de vários bairros de Cachoeiro e afetou a vida dos moradores do entorno no bairro Zumbi. Muito fogo aqui. Idosos e crianças estão passando mal, disse a internauta Elisângela Felipe.
Segundo Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) foram 46 queimadas entre janeiro e maio no Sul do Estado. Cachoeiro de Itapemirim registrou com 29 casos de fogo em vegetação, Cinco foram registrados em Itapemirim, quatro em Guaçuí, três em Castelo, dois em Marataízes; e uma ocorrência de queimada em Alegre, Presidente Kennedy e Vargem Alta.
De maio até outubro está proibido fazer qualquer tipo de queimada. Denúncias podem ser feitas ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) ou pelo site. Em Cachoeiro, o órgão atende pelo telefone (28) 3522-2386. Quem é flagrado realizando queimada responde na Justiça por crime ambiental e pode pagar multa que varia de 700 a R$ 700 mil.

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