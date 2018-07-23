Incêndio destrói área de morro em Cachoeiro

Um incêndio destruiu uma área de pastagem no Morro das Andorinhas, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo os moradores, o fogo se alastrou desde o início da tarde desta segunda-feira (23). O Corpo de Bombeiros atuou para combater as chamas.

Com o vento, o fogo se alastrou rapidamente. A fumaça pode ser vista de vários bairros de Cachoeiro e afetou a vida dos moradores do entorno no bairro Zumbi. Muito fogo aqui. Idosos e crianças estão passando mal, disse a internauta Elisângela Felipe.

Segundo Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) foram 46 queimadas entre janeiro e maio no Sul do Estado. Cachoeiro de Itapemirim registrou com 29 casos de fogo em vegetação, Cinco foram registrados em Itapemirim, quatro em Guaçuí, três em Castelo, dois em Marataízes; e uma ocorrência de queimada em Alegre, Presidente Kennedy e Vargem Alta.