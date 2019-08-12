Incêndio de grandes proporções atinge Horto Florestal em Ibatiba

Um incêndio de grandes proporções, na noite deste domingo (11), atingiu um Horto Florestal em Ibatiba, no Sul do Estado. As ações de controle levaram oito horas para conter as chamas e a prefeitura ainda não conseguiu mensurar a área destruída.
Mesmo o horto sendo localizado no perímetro urbano, nenhuma residência foi atingida, mas as chamas chegaram aos bairros Brasil Novo, Novo Horizonte e Floresta. Segundo a prefeitura de Ibatiba, o combate ao incêndio foi em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além da Polícia Militar e dezenas de voluntários.
A assessoria do município afirmou ainda que o prefeito, Luciano Pingo, acompanhou todas as ações, inclusive na mobilização para retirar as famílias das residências próximo ao incêndio. O trabalho da equipe começou às 18 horas e só parou às 2 horas da madrugada desta segunda-feira (12).
A Defesa Civil de Ibatiba e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área, já que o Horto Florestal é composto por grandes árvores de eucaliptos, o que pode gerar maiores riscos para os moradores da região.
INCÊNDIO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no bairro Valão, um incêndio começou neste domingo (11), por volta das 17h e continuava na manhã desta segunda-feira (12). Nenhuma residência foi atingida e o Corpo de Bombeiros continua monitorando o local.