Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Incêndio de grandes proporções atinge Horto Florestal em Ibatiba
Árvores foram queimadas

Incêndio de grandes proporções atinge Horto Florestal em Ibatiba

A Defesa Civil de Ibatiba e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área, já que o Horto Florestal é composto por grandes árvores de eucaliptos, o que pode gerar maiores riscos para os moradores da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:47

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:47

Incêndio de grandes proporções atingiu Horto Florestal em Ibatiba Crédito: Internauta - Gilson Gonçalves
Um incêndio de grandes proporções, na noite deste domingo (11), atingiu um Horto Florestal em Ibatiba, no Sul do Estado. As ações de controle levaram oito horas para conter as chamas e a prefeitura ainda não conseguiu mensurar a área destruída.
Mesmo o horto sendo localizado no perímetro urbano, nenhuma residência foi atingida, mas as chamas chegaram aos bairros Brasil Novo, Novo Horizonte e Floresta. Segundo a prefeitura de Ibatiba, o combate ao incêndio foi em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além da Polícia Militar e dezenas de voluntários.
A assessoria do município afirmou ainda que o prefeito, Luciano Pingo, acompanhou todas as ações, inclusive na mobilização para retirar as famílias das residências próximo ao incêndio. O trabalho da equipe começou às 18 horas e só parou às 2 horas da madrugada desta segunda-feira (12).
A Defesa Civil de Ibatiba e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando a área, já que o Horto Florestal é composto por grandes árvores de eucaliptos, o que pode gerar maiores riscos para os moradores da região.
INCÊNDIO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no bairro Valão, um incêndio começou neste domingo (11), por volta das 17h e continuava na manhã desta segunda-feira (12). Nenhuma residência foi atingida e o Corpo de Bombeiros continua monitorando o local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados