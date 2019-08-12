Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo

Incêndio chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

Apesar de estar na zona rural do município e longe das casas, a fumaça foi vista de diversos bairros da cidade

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 17:00
Um incêndio chamou a atenção dos moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (12). Apesar de estar na zona rural do município e longe das casas, a fumaça foi vista de diversos bairros da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, diversos chamados foram feitos à central. Os militares se deslocaram por volta das 15h e até o fechamento da matéria, os bombeiros ainda tentavam combater as chamas em uma área de pastagem e mata na localidade de Capoeirinha, no distrito de Coutinho.
A polícia orienta que neste período, até outubro, as queimadas são proibidas. A área consumida ainda não foi informada pelos bombeiros. Denuncias podem ser feitas pelo 181.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados