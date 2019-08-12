Incêndio chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio chamou a atenção dos moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (12). Apesar de estar na zona rural do município e longe das casas, a fumaça foi vista de diversos bairros da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, diversos chamados foram feitos à central. Os militares se deslocaram por volta das 15h e até o fechamento da matéria, os bombeiros ainda tentavam combater as chamas em uma área de pastagem e mata na localidade de Capoeirinha, no distrito de Coutinho.
A polícia orienta que neste período, até outubro, as queimadas são proibidas. A área consumida ainda não foi informada pelos bombeiros. Denuncias podem ser feitas pelo 181.