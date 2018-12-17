Incêndio atinge área de mata e cemitério em Cachoeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma casa foi atingida. Segundo a corporação, o incêndio estava com três frentes: uma em direção ao bairro Jardim América, uma em direção ao bairro São Francisco de Assis (próximo ao Morro das Andorinhas) e a outra em direção ao bairro IBC. Os militares ficaram oito horas atuando para combater as chamas.