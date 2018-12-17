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Destruição

Incêndio atinge área de mata e cemitério em Cachoeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma casa foi atingida

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 15:14
Área de 10 campos de futebol é destruída após incêndio em Cachoeiro Crédito: Internauta - Gazeta Online
Uma área de 10 campos de de futebol ficou destruída após um incêndio neste domingo (16), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Parte de um cemitério particular foi queimado, mas as covas não foram atingidas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma casa foi atingida. Segundo a corporação, o incêndio estava com três frentes: uma em direção ao bairro Jardim América, uma em direção ao bairro São Francisco de Assis (próximo ao Morro das Andorinhas) e a outra em direção ao bairro IBC. Os militares ficaram oito horas atuando para combater as chamas.
Funcionários do Cemitério viram quando o incêndio começou e ainda disseram que o fogo não atingiu a região dos túmulos. Apenas a parte superior do terreno ficou queimada e dali se alastrou para o Morro das Andorinhas, que fica atrás.

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