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Fogo

Incêndio afeta ligações e internet em Cachoeiro de Itapemirim

Fogo começou no final da manhã desta quarta-feira (03) em local que abriga torres de telecomunicações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 22:13

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 22:13

Um incêndio em uma área de pasto no Morro das Andorinhas, no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, afetou a comunicação de internet móvel e fixa de uma operadora na cidade. O fogo começou no final da manhã desta quarta-feira (3).
O local abriga várias torres de comunicação. Técnicos de empresas estiveram durante a tarde no local, após reclamação dos usuários. A empresa Vivo foi uma delas. Segundo a operadora, cabos ópticos foram rompidos comprometendo a conexão dos serviços móveis e de internet fixa. Após atuação da empresa, os serviços foram restabelecidos.
O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas desde o final da manhã, mas até o momento não informou a área atingida pelo fogo nem as causas do incêndio. 

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