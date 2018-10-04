Incêndio afeta ligações e internet em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio em uma área de pasto no Morro das Andorinhas, no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, afetou a comunicação de internet móvel e fixa de uma operadora na cidade. O fogo começou no final da manhã desta quarta-feira (3).
O local abriga várias torres de comunicação. Técnicos de empresas estiveram durante a tarde no local, após reclamação dos usuários. A empresa Vivo foi uma delas. Segundo a operadora, cabos ópticos foram rompidos comprometendo a conexão dos serviços móveis e de internet fixa. Após atuação da empresa, os serviços foram restabelecidos.
O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas desde o final da manhã, mas até o momento não informou a área atingida pelo fogo nem as causas do incêndio.