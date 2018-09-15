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Insegurança

Idosos são amarrados durante assalto no Caparaó

Ao chegar no local, os bandidos se identificaram como policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 19:22

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 19:22

Três idosos e uma mulher foram amarrados durante um assalto na noite desta sexta-feira (14) na localidade de Lusitânia, interior de Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó. Eles foram socorridos por um segurança que acionou a polícia. Os bandidos conseguiram fugir com dineheiro e outros objetos.
As vítimas são um homem de 64 anos e três mulheres de 65, 56 e 67 anos. Eles contaram para a Polícia Militar que estavam dentro de casa quando dois homens chegaram e se identificaram como policiais. Os bandidos anunciaram o assalto e falaram que queriam o dinheiro adquirido com a venda de laranjas.
Os assaltantes amarraram as vítimas, reviraram toda a residência e fugiram levando relógios, bolsas, documentos, malas de viagem, roupas e aproximadamente R$ 3 mil. Mas, antes de sair do local, retiraram os chips dos telefones que deixaram pra trás, impossibilitando o contato das vítimas com a polícia.
Após serem desamarrados pelo segurança, as vítimas se esconderam em um matagal, pois estavam com medo dos bandidos retornarem ao local. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os assaltantes. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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