Idosos são amarrados durante assalto no Caparaó

Três idosos e uma mulher foram amarrados durante um assalto na noite desta sexta-feira (14) na localidade de Lusitânia, interior de Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó. Eles foram socorridos por um segurança que acionou a polícia. Os bandidos conseguiram fugir com dineheiro e outros objetos.

As vítimas são um homem de 64 anos e três mulheres de 65, 56 e 67 anos. Eles contaram para a Polícia Militar que estavam dentro de casa quando dois homens chegaram e se identificaram como policiais. Os bandidos anunciaram o assalto e falaram que queriam o dinheiro adquirido com a venda de laranjas.

Os assaltantes amarraram as vítimas, reviraram toda a residência e fugiram levando relógios, bolsas, documentos, malas de viagem, roupas e aproximadamente R$ 3 mil. Mas, antes de sair do local, retiraram os chips dos telefones que deixaram pra trás, impossibilitando o contato das vítimas com a polícia.