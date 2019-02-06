Idoso morre atropelado por moto em Cachoeiro

As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Internauta Gazeta Online

Um idoso de 63 anos morreu após ser atropelado na noite desta terça-feira (05) na Rua Godofredo Adversi, no bairro Baixo Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ele estava caminhando com sua companheira e os dois foram atingidos por uma motocicleta que, segundo testemunhas, seguia em alta velocidade. O motociclista também ficou ferido.

Os moradores contaram que um casal caminhava na rua por volta das 20h e os dois foram atingidos por uma motocicleta que seguia em alta velocidade na via e ainda teria invadido a contramão. A aposentada Maria da Penha estava em casa e ficou assutada com o barulho. Ela conhecia as vítimas.

“Parecia que tinha batido em uma casa e falei para meu marido olhar o que havia acontecido na rua. E quando ele foi ver, falou que tinha acertado alguém e vi que era a minha vizinha e o companheiro dela”, contou.

As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Um jovem de 24 anos, que pilotava a motocicleta, e a senhora de 57 anos, seguem internados. Já Roberto Barreto da Silva, de 63 anos, teve traumatismo craniano e morreu na manhã desta quarta-feira.

Na rua onde aconteceu o acidente tem um quebra-molas, mas ele é baixo e nem todos os condutores respeitam. A aposentada Maria Eler pede que sejam feitas melhorias na sinalização. “Precisa de mais quebra-molas pois a rua está muito perigosa”, contou.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar informou, por meio de nota, que chegou no local do acidente 15 minutos após ser acionado. E que, das três vítimas, duas que estavam feridas com mais gravidade foram atendidas rapidamente e colocadas dentro da ambulância, sendo encaminhadas à Santa Casa do município. Imediatamente, a equipe retornou até o ponto do acidente e transportou a outra vítima para a mesma unidade de saúde.

PREFEITURA

Em relação à sinalização, a Secretaria de Segurança e Trânsito informou que vai avaliar a situação da via e, caso seja necessário, irá instalar uma lombada transversal no local.