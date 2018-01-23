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Acidente

Idoso morre após capotar com veículo em Rio Novo do Sul

Paulo Decotelli da Silva dirigia um Ford Jeep Willys quando capotou e parou próximo a um curral, às margens da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 16:55

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 16:55

Carro capotou e parou próximo a um curral, às margens da pista Crédito: Internauta
Um idoso de 68 anos morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (23) no interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Paulo Decotelli da Silva perdeu o controle da direção e capotou, caindo em um pasto.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 8h20, em uma estrada da zona rural de Couro dos Monos, próximo à localidade de Capim Angola. Paulo Decotelli da Silva dirigia um Ford Jeep Willys quando capotou e parou próximo a um curral, às margens da pista.
> Leia mais matérias sobre Acidentes
Familiares estiveram no local e acreditam que ele tenha passado mal ao volante. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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