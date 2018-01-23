Idoso morre após capotar com veículo em Rio Novo do Sul

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 8h20, em uma estrada da zona rural de Couro dos Monos, próximo à localidade de Capim Angola. Paulo Decotelli da Silva dirigia um Ford Jeep Willys quando capotou e parou próximo a um curral, às margens da pista.

Familiares estiveram no local e acreditam que ele tenha passado mal ao volante. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.