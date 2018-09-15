Idoso é encontrado morto dentro de córrego em Marataízes

Idoso é encontrado morro dentro de córrego em Marataízes Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um idoso de 72 anos foi encontrado morto dentro de um córrego na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul na manhã deste sábado (15). A causa da morte ainda é desconhecida, mas ele estava de bruços dentro de um córrego.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, um homem saía do trabalho e por volta das 7h30 passou pelo local e encontrou o corpo. Testemunhas e a esposa de Sebastião Andrade de Oliveira estiveram no local e o identificaram.