Idoso é encontrado morto dentro de córrego em Marataízes

Um idoso de 72 anos foi encontrado morto dentro de um córrego na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul na manhã deste sábado (15). A causa da morte ainda é desconhecida, mas ele estava de bruços dentro de um córrego.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, um homem saía do trabalho e por volta das 7h30 passou pelo local e encontrou o corpo. Testemunhas e a esposa de Sebastião Andrade de Oliveira estiveram no local e o identificaram.
O corpo de Sebastião foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.