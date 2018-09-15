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Idoso é encontrado morto dentro de córrego em Marataízes

A causa da morte ainda é desconhecida, mas ele estava de bruços dentro de um córrego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 18:14

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 18:14

Idoso é encontrado morro dentro de córrego em Marataízes Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um idoso de 72 anos foi encontrado morto dentro de um córrego na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul na manhã deste sábado (15). A causa da morte ainda é desconhecida, mas ele estava de bruços dentro de um córrego.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, um homem saía do trabalho e por volta das 7h30 passou pelo local e encontrou o corpo. Testemunhas e a esposa de Sebastião Andrade de Oliveira estiveram no local e o identificaram.
O corpo de Sebastião foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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