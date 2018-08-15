Idoso é assassinado com oito tiros em Brejetuba

De acordo com a Polícia Militar, o idoso, que não teve o nome divulgado, foi encontrado dentro de um carro Fiat Uno de cor verde. Ele foi levado para o Pronto Atendimento por populares. Ao chegar no Pronto Atendimento, ainda consciente, foi constatado que o idodo foi atingido por oito tiros. Devido aos ferimentos, ele não conseguia falar sobre possíveis autores e motivação do crime.