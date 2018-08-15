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Violência

Idoso é assassinado com oito tiros em Brejetuba

A vítima, de 61 anos, chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 13:45
Um idoso de 61 anos foi assassinado com oito tiros na noite desta terça-feira (14) próximo à entrada da localidade de São Jorge, interior de Brejetuba, na Região Serrana. Ele chegou a ser socorrido e estabilizado, mas morreu dentro da ambulância do Samu, quando seria transferido para um hospital da Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o idoso, que não teve o nome divulgado, foi encontrado dentro de um carro Fiat Uno de cor verde. Ele foi levado para o Pronto Atendimento por populares. Ao chegar no Pronto Atendimento, ainda consciente, foi constatado que o idodo foi atingido por oito tiros. Devido aos ferimentos, ele não conseguia falar sobre possíveis autores e motivação do crime.
O Samu chegou a tentar fazer a transferência da vítima para um hospital da Grande Vitória, mas ele faleceu antes de sair de Brejetuba. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
Idoso é assassinado com oito tiros em Brejetuba
 

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