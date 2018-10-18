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Violência

Idoso de 90 anos é trancado em banheiro durante assalto em Cachoeiro

Bandidos fingiam precisar de informação sobre um sítio na região quando anunciaram o assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 20:13

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 20:13

Idoso é trancado dentro de banheiro durante assalto em Cachoeiro Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Um idoso de 90 anos foi assaltado no interior de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Além de dinheiro, criminosos também levaram uma arma que ficava na residência..
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (15). O idoso contou que estava sozinho em casa, por volta das 9h, dois homens chegaram pedindo informação sobre um sítio na localidade, mas um deles estava armado e anunciou o assalto.
A todo momento os bandidos pediam dinheiro e uma espingarda calibre.20 registrada. O idoso foi trancado dentro do banheiro e os assaltantes fugiram em uma motocicleta CG Titan de cor roxa. Não foi divulgado quanto tempo ele ficou trancado dentro do banheiro.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais e ninguém foi detido até o momento. Denúncias podem ser feitas pelo disque denúncia no número de telefone 181 ou pelo site, não é necessário se identificar.

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