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Sul do Estado

Idosa morre ao cair do segundo andar de casa em Cachoeiro

Ela chegou a ser socorrida com vida e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 15:38
Ela chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma aposentada de 76 anos morreu após cair de uma laje de quatro metros de altura na tarde deste domingo (04) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Ela chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.
> Adolescente morre atropelada em Cachoeiro
O acidente foi por volta das 15h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar à casa da idosa Leonina Goltara Dalto, ela estava caída na área de serviço. Ela estava lúcida com ferimentos no rosto e em nos pés. Leonina foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite.
> Homem é preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Idosa morre ao cair do segundo andar de casa em Cachoeiro

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