Uma aposentada de 76 anos morreu após cair de uma laje de quatro metros de altura na tarde deste domingo (04) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Ela chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.
O acidente foi por volta das 15h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar à casa da idosa Leonina Goltara Dalto, ela estava caída na área de serviço. Ela estava lúcida com ferimentos no rosto e em nos pés. Leonina foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Idosa morre ao cair do segundo andar de casa em Cachoeiro