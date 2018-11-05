Idosa morre ao cair do segundo andar de casa em Cachoeiro

O acidente foi por volta das 15h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar à casa da idosa Leonina Goltara Dalto, ela estava caída na área de serviço. Ela estava lúcida com ferimentos no rosto e em nos pés. Leonina foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite.