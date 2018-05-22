Hospital de Atílio Vivácqua volta a atender pacientes

Único hospital de Atílio Vivácqua é fechado Crédito: Internauta Izabel Cristina Souza

A instituição era administrada pelo Hospital Infantil São Francisco de Assis, mas a prefeitura rescindiu o contrato na última semana com o Hifa, reassumindo toda administração. Três dias após o fechamento do Hospital Comunitário Doutora Andrea Canziam Lopes, o único de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, o atendimento volta ao normal.com o Hifa, reassumindo toda administração.

O Hifa administrava o hospital desde junho de 2016 e a prefeitura repassaria R$ 300 mil/mês para cobrir os gastos. De acordo com a prefeitura, houve problema na prestação de contas e por isso o valor do convênio referente a janeiro e fevereiro deste ano não foi pago, fazendo com que os atendimentos básicos fossem suspensos na última semana.

O aposentado José Herculano está com uma gripe insistente. Ele procurou o hospital nesta segunda-feira (21) e conseguiu ser atendido. Peguei a receita e já fui pegar o remédio, disse.

A recepção está em ordem, atendimentos sendo realizados, farmácia cheia. A dona de casa Lucimar Machado está no hospital desde o último sábado (19) para acompanhar a filha que está fazendo um tratamento. Porque ela começou a ter uma crise sábado. Ai estava tomando remédio, antibiótico e tive que vim aplicar aqui, contou.

Situação bem diferente da última sexta-feira (20), quando os moradores foram surpreendidos com a suspensão dos atendimentos. A instituição contratada para administrar o local, retirou equipamentos e medicamentos da unidade. A prefeitura garantiu que restabeleceria os atendimentos em até 72 horas.

Aproximadamente 12 horas depois do ocorrido, os atendimentos e boa parte da estrutura, já haviam voltado a funcionar. A prefeitura entrou com uma ação cautelar e conseguiu que os equipamentos que estavam sendo retirados, voltassem pra dentro do hospital.Foi justo, porque nós entendemos e sabemos que todo aquele equipamento, praticamente, eu diria que 99% daquele equipamento e medicamento pertence ao município, garantiu o prefeito Josemar Machado.

Mas para o Hospital Infantil, o caso está apenas no começo. Eles querem receber o que a prefeitura deve: R$ 700 mil reais mais as correções, segundo o advogado da instituição Jefferson Barbosa. O Hospital tem o direito de cobrar aquilo que lhe é devido, o que o município foi pedir uma cautela provisória antecedente. Isso não retira o direito e nem concede direito ao município, porque os bens são de direito do hospital.