Um homem morreu afogado na noite deste sábado (12) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele sai para pescar e não teria aguentado a tarrafa – tipo de rede - caiu no rio e desapareceu. O corpo foi localizado enrolado na rede.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Reginaldo Lopes Souza saiu para pescar e ao jogar a tarrafa no Rio Muqui do Sul, não conseguiu se equilibrar e caiu dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do local.
Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.