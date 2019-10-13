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Fatalidade

Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul

Ele não conseguiu segurar a tarrafa, caiu dentro do rio e se afogou

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 19:17

Publicado em 

13 out 2019 às 19:17
Um homem morreu afogado na noite deste sábado (12) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ele sai para pescar e não teria aguentado a tarrafa – tipo de rede - caiu no rio e desapareceu. O corpo foi localizado enrolado  na rede.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Reginaldo Lopes Souza saiu para pescar e ao jogar a tarrafa no Rio Muqui do Sul, não conseguiu se equilibrar e caiu dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do local.
Homem sai para pescar e morre afogado em Mimoso do Sul
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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