Homem resgatado após escorregar em cachoeira do ES recebe alta

27/01/2019 - Resgate do homem que caiu da Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves Crédito: Rogério Mazega

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram localizá-lo, com vida, no início da noite. Ele foi levado para um hospital da região e, em seguida, para um hospital da Grande Vitória. A nora dele, Paola Belffi, conta que Francisco recebeu alta por volta das 7h e seguiu para casa, em Vila Velha. “Ele está com arranhões e o corpo dolorido, não fraturou nada e ficou consciente o tempo todo. Foi um milagre mesmo. Quero agradecer o trabalho da PM e dos Bombeiros, pois apesar de ter sido difícil, eles não mediram esforços para ajudar o resgate, tivemos todo apoio”, contou.

RESGATE

Segundo os bombeiros, Francisco estava entre a queda d'água, por dentro da pedra. "Com nadadeira, a gente tentou chegar próximo à queda e era impossível. Tentamos ir com a sonda para medir a profundidade e era impossível. Quando ele caiu, o turbilhão jogou ele para dentro da pedra, aí ele ficou ali aguardando e gritando por socorro".

A equipe de bombeiros que atuou no resgate do segurança conta que já estavam desistindo, quando Francisco entendeu o esquema para ser salvo. De acordo com um dos oficiais, eles esvaziaram o topo da cachoeira quando começaram a ouvir gritos de dentro da queda d'água.

"Quando a gente foi fazer um reconhecimento da área para saber se aconteceu um mergulho, a gente ouviu uns gritos vindo de dentro da cachoeira. A gente só escutava uns gritos baixos. Nesse tempo, também tinha gente lá no topo da cachoeira se banhando. A gente mandou os guardas esvaziarem o topo da cachoeira e continuamos ouvindo os gritos", detalha o bombeiro.

Ele conta que ainda estava difícil, pois tinha gente dentro do túnel de Matilde gritando. Como estava difícil o acesso ao ponto onde o segurança estava, eles tiveram a ideia de jogar um capacete com a mensagem: "Vista o capacete e solte o cabo". "A gente jogou o capacete umas seis vezes, já estávamos desistindo. Era coisa sem esperança. Era um grito de socorro muito baixo e o barulho da cachoeira muito alto. Na última tentativa, ele vestiu o capacete e soltou o cabo".