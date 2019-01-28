Homem resgatado após escorregar em cachoeira do ES recebe alta

O segurança Francisco Sérgio Santiago, de 47 anos, que por pouco não se afogou na manhã deste domingo (27) na Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, já está em casa. Ele recebeu alta na manhã desta segunda-feira (28). A vítima estava na beira da cachoeira com o filho quando acabou escorregando, caindo exatamente na região da queda d'água. Ele desapareceu em seguida.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram localizá-lo, com vida, no início da noite. Ele foi levado para um hospital da região e, em seguida, para um hospital da Grande Vitória. A nora dele, Paola Belffi, conta que Francisco recebeu alta por volta das 7h e seguiu para casa, em Vila Velha. “Ele está com arranhões e o corpo dolorido, não fraturou nada e ficou consciente o tempo todo. Foi um milagre mesmo. Quero agradecer o trabalho da PM e dos Bombeiros, pois apesar de ter sido difícil, eles não mediram esforços para ajudar o resgate, tivemos todo apoio”, contou.
RESGATE
Segundo os bombeiros, Francisco estava entre a queda d'água, por dentro da pedra. "Com nadadeira, a gente tentou chegar próximo à queda e era impossível. Tentamos ir com a sonda para medir a profundidade e era impossível. Quando ele caiu, o turbilhão jogou ele para dentro da pedra, aí ele ficou ali aguardando e gritando por socorro".
A equipe de bombeiros que atuou no resgate do segurança conta que já estavam desistindo, quando Francisco entendeu o esquema para ser salvo. De acordo com um dos oficiais, eles esvaziaram o topo da cachoeira quando começaram a ouvir gritos de dentro da queda d'água.
"Quando a gente foi fazer um reconhecimento da área para saber se aconteceu um mergulho, a gente ouviu uns gritos vindo de dentro da cachoeira. A gente só escutava uns gritos baixos. Nesse tempo, também tinha gente lá no topo da cachoeira se banhando. A gente mandou os guardas esvaziarem o topo da cachoeira e continuamos ouvindo os gritos", detalha o bombeiro.
Ele conta que ainda estava difícil, pois tinha gente dentro do túnel de Matilde gritando. Como estava difícil o acesso ao ponto onde o segurança estava, eles tiveram a ideia de jogar um capacete com a mensagem: "Vista o capacete e solte o cabo". "A gente jogou o capacete umas seis vezes, já estávamos desistindo. Era coisa sem esperança. Era um grito de socorro muito baixo e o barulho da cachoeira muito alto. Na última tentativa, ele vestiu o capacete e soltou o cabo".
Por fim, Francisco foi socorrido ainda consciente e levado para um hospital.