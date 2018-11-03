Homem perde braço e outras cinco ficam feridas em acidente em Guaçuí

Seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos de passeio na BR 482, na altura de Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (02). O impacto da batida foi tão forte que uma das vítimas perdeu um dos braços no local da batida e morreu ao dar entrada no hospital. Outra vítima ficou presa às ferragens, segundo os bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um Volkswagem Saveiro e um Fiat Uno por volta das 16h50. Os veículos bateram de frente, mas as causas da colisão ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que contou com o apoio de ambulâncias de hospitais da região no atendimento da ocorrência.

O homem que perdeu o braço estava conduzindo o Fiat Uno. Duas mulheres que estavam no banco de trás do veículo tiveram traumatismo craniano. Já um jovem que seguia no carona estava aparentemente bem, segundo o Corpo de Bombeiros.



