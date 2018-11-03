Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem perde braço e outras cinco ficam feridas em acidente em Guaçuí
Violência no Trânsito

Homem perde braço e outras cinco ficam feridas em acidente em Guaçuí

Acidente entre dois veículos de passeio aconteceu na BR 482, na região do Caparaó

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 21:25
Seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos de passeio na BR 482, na altura de Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (02). O impacto da batida foi tão forte que uma das vítimas perdeu um dos braços no local da batida e morreu ao dar entrada no hospital. Outra vítima ficou presa às ferragens, segundo os bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi entre um Volkswagem Saveiro e um Fiat Uno por volta das 16h50. Os veículos bateram de frente, mas as causas da colisão ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que contou com o apoio de ambulâncias de hospitais da região no atendimento da ocorrência. 
O homem que perdeu o braço estava conduzindo o Fiat Uno. Duas mulheres que estavam no banco de trás do veículo tiveram traumatismo craniano. Já um jovem que seguia no carona estava aparentemente bem, segundo o Corpo de Bombeiros.
 
O motorista da Saveiro fugiu e um homem que estava no carona teve ferimentos nos pés. Cinco pessoas foram socorridas para o Pronto-Socorro de Guaçuí. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados