Homem morre em colisão entre van e carro de passeio em Cachoeiro

Gleyson estava no veículo Chevrolet Agile que ficou destruído Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Um motorista de 38 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (12) entre uma van e um carro de passeio na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na van estavam estudantes.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 21h30. O motorista da van seguia na rodovia sentido Cachoeiro - Alegre e, ao passar em uma curva, colidiu de frente com um veículo Chevrolet Agile, que seguia sentido contrário. Gleyson Caverzan conduzia o carro e morreu no local do acidente. Com ele estava uma jovem de 22 anos, que ficou gravemente ferida.

Na van, da secretaria de agricultura de Marechal Floriano, estavam 20 alunos e o motorista - um homem de 54 anos - que seguiam para o Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Ufes de Alegre, onde permaneceriam durante a semana. O secretário de Agricultura do município, Sérgio Stein, contou que, apesar da gravidade do acidente, os ocupantes do veículo estão bem.

Temos um calendário para transportar esses alunos de 15 em 15 dias de Marechal para Alegre. Na sexta pegamos eles na faculdade e levamos para casa e, na noite de ontem, eles voltavam para Alegre. Todos estavam de cinto de segurança. Oito estudantes e o motorista foram levados para o hospital, mas eles estão bem, em observação, disse Sérgio.

"FOI TUDO MUITO RÁPIDO"

Os estudantes Robson Peres e Sueli Custer estavam na van no momento do acidente. Eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, mas foram liberados na manhã desta segunda-feira (13). Eles tiveram ferimentos leves.

Robson contou que foi tudo muito rápido. Depois do acidente tentei tirar as vítimas de dentro da van, foi tudo muito rápido. Na hora ficou todo mundo muito desesperado, eu fiquei um pouco mais calmo e consegui tirar o pessoal, para ficar mais tranquilo. Tinham muitas pessoas dormindo e foi um baque muito grande.

Sueli dormia quando aconteceu a batida. Eu acordei com o impacto, bati a cabeça na frente. A gente viu todo mundo desesperado e a gente começou a sair. As pessoas começaram a parar na beira da estrada para ajudar a gente. Fiquei muito assustada, mas esta todo mundo bem, graças a Deus, finalizou.

ESTADO DE SAÚDE

Por meio de nota, a Santa Casa informou que sete estudantes continuam em observação no Pronto Socorro, mas serão liberados ao longo do dia. Já a jovem que estava com Gleysson segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O corpo de Gleysson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.