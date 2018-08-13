Homem morre em colisão entre van e carro de passeio em Cachoeiro

Um motorista de 38 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (12) entre uma van e um carro de passeio na Rodovia ES 482, na altura da localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na van estavam estudantes.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 21h30. O motorista da van seguia na rodovia sentido Cachoeiro - Alegre e, ao passar em uma curva, colidiu de frente com um veículo Chevrolet Agile, que seguia sentido contrário. Gleyson Caverzan conduzia o carro e morreu no local do acidente. Com ele estava uma jovem de 22 anos, que ficou gravemente ferida.
Na van, da secretaria de agricultura de Marechal Floriano, estavam 20 alunos e o motorista - um homem de 54 anos - que seguiam para o Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Ufes de Alegre, onde permaneceriam durante a semana. O secretário de Agricultura do município, Sérgio Stein, contou que, apesar da gravidade do acidente, os ocupantes do veículo estão bem.
Temos um calendário para transportar esses alunos de 15 em 15 dias de Marechal para Alegre. Na sexta pegamos eles na faculdade e levamos para casa e, na noite de ontem, eles voltavam para Alegre. Todos estavam de cinto de segurança. Oito estudantes e o motorista foram levados para o hospital, mas eles estão bem, em observação, disse Sérgio.
"FOI TUDO MUITO RÁPIDO"
Os estudantes Robson Peres e Sueli Custer estavam na van no momento do acidente. Eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, mas foram liberados na manhã desta segunda-feira (13). Eles tiveram ferimentos leves.
Robson contou que foi tudo muito rápido. Depois do acidente tentei tirar as vítimas de dentro da van, foi tudo muito rápido. Na hora ficou todo mundo muito desesperado, eu fiquei um pouco mais calmo e consegui tirar o pessoal, para ficar mais tranquilo. Tinham muitas pessoas dormindo e foi um baque muito grande.
Sueli dormia quando aconteceu a batida. Eu acordei com o impacto, bati a cabeça na frente. A gente viu todo mundo desesperado e a gente começou a sair. As pessoas começaram a parar na beira da estrada para ajudar a gente. Fiquei muito assustada, mas esta todo mundo bem, graças a Deus, finalizou.
ESTADO DE SAÚDE
Por meio de nota, a Santa Casa informou que sete estudantes continuam em observação no Pronto Socorro, mas serão liberados ao longo do dia. Já a jovem que estava com Gleysson segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O corpo de Gleysson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.