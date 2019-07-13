Home
>
Região Sul
>
Homem morre após carro cair em ribanceira em Iconha

Homem morre após carro cair em ribanceira em Iconha

A vítima chegou a ser socorrida por populares para o hospital do município

Gazeta Online

Publicado em 13 de julho de 2019 às 21:05

 - Atualizado há 6 anos

O veículo parou às margens de um córrego Crédito: Internauta Gazeta Online

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após o carro em que estava cair em uma ribanceira na tarde deste sábado (13) em

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Iconha

,no Sul do Estado. O

acidente

foi por volta das 13h50 no Km 374 da

BR 101

. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não é possível saber porque o veículo saiu da pista. O carro caiu em uma ribanceira e foi parar às margens de um córrego. Segundo informações da PRF, o motorista foi socorrido por populares para o hospital de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos.

OUTRO ACIDENTE

Esse foi o segundo carro que caiu em um córrego, em Iconha, só neste sábado (13). A outra ocorrência foi na localidade de Bom Destino, na região rural do município. Testemunhas contaram que o motorista seguia na Rodovia Darcy Marchiori e caiu em um córrego após perder o controle da direção. O motorista teve apenas ferimentos leves.

O motorista teve ferimentos leves Crédito: Internauta Gazeta Online

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais