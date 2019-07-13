Homem morre após carro cair em ribanceira em Iconha

Publicado em 13 de julho de 2019 às 21:05
- Atualizado há 6 anos
Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após o carro em que estava cair em uma ribanceira na tarde deste sábado (13) em
,no Sul do Estado. O
foi por volta das 13h50 no Km 374 da
. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não é possível saber porque o veículo saiu da pista. O carro caiu em uma ribanceira e foi parar às margens de um córrego. Segundo informações da PRF, o motorista foi socorrido por populares para o hospital de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos.
OUTRO ACIDENTE
Esse foi o segundo carro que caiu em um córrego, em Iconha, só neste sábado (13). A outra ocorrência foi na localidade de Bom Destino, na região rural do município. Testemunhas contaram que o motorista seguia na Rodovia Darcy Marchiori e caiu em um córrego após perder o controle da direção. O motorista teve apenas ferimentos leves.
