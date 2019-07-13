Estrada

Homem morre após carro cair em ribanceira em Iconha

A vítima chegou a ser socorrida por populares para o hospital do município

Publicado em 13 de julho de 2019 às 21:05 - Atualizado há 6 anos

O veículo parou às margens de um córrego Crédito: Internauta Gazeta Online

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após o carro em que estava cair em uma ribanceira na tarde deste sábado (13) em

,no Sul do Estado. O

foi por volta das 13h50 no Km 374 da

. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não é possível saber porque o veículo saiu da pista. O carro caiu em uma ribanceira e foi parar às margens de um córrego. Segundo informações da PRF, o motorista foi socorrido por populares para o hospital de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos.

OUTRO ACIDENTE

Esse foi o segundo carro que caiu em um córrego, em Iconha, só neste sábado (13). A outra ocorrência foi na localidade de Bom Destino, na região rural do município. Testemunhas contaram que o motorista seguia na Rodovia Darcy Marchiori e caiu em um córrego após perder o controle da direção. O motorista teve apenas ferimentos leves.

O motorista teve ferimentos leves Crédito: Internauta Gazeta Online





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta