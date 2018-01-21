Homem morre após acidente de moto no Caparaó

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um homem de 32 anos morreu após um acidente de moto na tarde deste domingo (21) na Rodovia ES 484, na altura de Guaçuí, em um local próximo ao antigo lixão. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para fazer o resgate, mas a vítima já havia morrido.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 15 horas. A vítima, identificada como Evaldo Cunha, estava em uma moto que colidiu em algum objeto, mas ainda não se sabe se foi outro veículo ou uma cerca.