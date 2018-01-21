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Guaçuí

Homem morre após acidente de moto no Caparaó

Segundo a Polícia Militar, o motociclista bateu em algum objeto, mas ainda não se sabe se foi outro veículo ou uma cerca.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 19:45

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 19:45

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 32 anos morreu após um acidente de moto na tarde deste domingo (21) na Rodovia ES 484, na altura de Guaçuí, em um local próximo ao antigo lixão. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para fazer o resgate, mas a vítima já havia morrido.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 15 horas. A vítima, identificada como Evaldo Cunha, estava em uma moto que colidiu em algum objeto, mas ainda não se sabe se foi outro veículo ou uma cerca.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar no local, Evaldo já havia morrido. A estrada onde ocorreu o acidente liga Guaçuí a Dores do Rio Preto. O corpo de Evaldo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 

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