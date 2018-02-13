Homem morre afogado em cachoeira no Caparaó capixaba

Foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (12) o corpo de um homem de 59 anos que se afogou no último fim de semana em Muniz Freire , na região do Caparaó. O corpo só foi retirado do local na tarde desta terça-feira (13).

O afogamento aconteceu em uma cachoeira na localidade de Barra de Amori, zona rural do município no último domingo (11). De acordo com a Polícia Militar o local é de difícil acesso, o que dificultou as buscas.

O corpo de Sebastião Espinoso Pires estava preso entre pedras e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros teve que ajudar a retirar do local, que é de difícil acesso.