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Afogamento

Homem morre afogado em cachoeira no Caparaó capixaba

O corpo de Sebastião Espinoso Pires foi encontrado preso entre pedras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 19:44

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 19:44

Foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (12) o corpo de um homem de 59 anos que se afogou no último fim de semana em Muniz Freire, na região do Caparaó. O corpo só foi retirado do local na tarde desta terça-feira (13).
O afogamento aconteceu em uma cachoeira na localidade de Barra de Amori, zona rural do município no último domingo (11). De acordo com a Polícia Militar o local é de difícil acesso, o que dificultou as buscas.
O corpo de Sebastião Espinoso Pires estava preso entre pedras e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros teve que ajudar a retirar do local, que é de difícil acesso. 
Este é o segundo de afogamento registrado no Sul do Estado durante o fim de semana. O pescador Júlio César Wingler, de 37 anos, desapareceu enquanto pescava no Rio Itapemirim. O corpo foi visto boiando no rio por populares no último domingo e encaminhado ao SML.

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