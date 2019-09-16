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Vingança

Homem mata um e fere duas pessoas com golpes de faca em Guaçuí

O acusado contou que foi até o local por motivos de vingança, levando uma faca e um machado. Carlos Eduardo da Silva Costa, 33, morreu no local

Publicado em 

16 set 2019 às 07:49

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 07:49

Homem esfaqueia três pessoas em Guaçuí e uma morre Crédito: Divulgação
Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu com golpes de faca, na madrugada deste domingo (15), em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba. O acusado chegou à casa das vítimas e agrediu as três pessoas. O motivo do crime, segundo a polícia, foi vingança.
De acordo com informações da Polícia Militar, José Antônio da Silva, de 44 anos, contou que foi até o local por vingança com uma faca e um machado. Ele foi recebido por três pessoas: dois homem de 22 e 33 anos e por uma idosa de 69 anos. Todos foram atingidos com golpes.
Carlos Eduardo da Silva Costa, 33, morreu no local e as outras duas vítimas foram socorridas por uma ambulância do Pronto Socorro de Guaçuí. Populares disseram que o acusado fugiu do local, mas a polícia o localizou na casa do irmão. Além de José Antônio, a Polícia apreendeu um machado e duas facas.
Segundo a Delegacia de Polícia de Alegre, que atendeu a ocorrência, José Antônio foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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