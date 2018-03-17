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Chuva no ES

Homem é soterrado após deslizamento de terra em Rio Novo do Sul

A Defesa Civil (DC) informa que o homem foi retirado do local sem ferimentos. Acompanhe a avaliação da DC sobre outros pontos do Estado após a chuva deste sábado (17)

Publicado em 17 de Março de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 20:26
Chuva alaga Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Antonio Rodrigues
Por conta da forte chuva, um homem ficou parcialmente soterrado após um deslizamento atingir a residência em que ele mora, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, neste sábado (17). A Defesa Civil informou que há diversos pontos de alagamento na região.
Segundo a Defesa Civil, o homem foi retirado sem ferimentos após o deslizamento. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Cachoeiro de Itapemirim foi a Rio Novo do Sul, pois há uma pessoa acamada com dificuldades de locomoção em uma área de inundação, que pode ser atingida caso o nível do rio continue a subir.
Ainda de acordo com a Defesa Civil, o município vai decretar situação de emergência. A documentação está sendo providenciada pela Defesa Civil Municipal com apoio da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
VEJA VÍDEO DA SITUAÇÃO EM RIO NOVO DO SUL
ICONHA
Em Iconha há diversos pontos de alagamento provocados pela inundação do rio que corta a cidade. Segundo a Defesa Civil, o Rio Iconha subiu mais de cinco metros. O nível já está baixando e a Defesa Civil informou que está contabilizando os prejuízos.
A BR 101, na altura do município, ficou interditada devido ao nível do rio que subiu. Ainda foram registrados deslizamento de pedras, a cidade estuda decretar situação de emergência.
ANCHIETA
Em Anchieta uma ponte entre Olivania e Duas Barras foi levada pela correnteza isolando a comunidade de Olivania, onde duas famílias estão desalojadas. A Defesa Civil informou que há risco de deslizamento de terra na cidade.
GUARAPARI
A chuva foi tão intensa em Guarapari que um muro caiu. Depois dos alagamentos, a situação está normalizada na região..
CARIACICA
A chuva também atingiu a Grande Vitória neste sábado (17) e alguns pontos ficaram alagados. Segundo a Defesa Civil de Cariacica, os alagamentos registrados em Jardim América e em Campo Grande aconteceram por conta da cheia do valão. Há também uma obra da prefeitura no local que impede o escoamento da água. Um muro caiu na cidade com a chuva intensa, mas o bairro onde aconteceu a ocorrência não foi identificado pela Defesa Civil Estadual. 

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