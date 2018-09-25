Homem é preso por furtar chocolates e picanha em supermercado no ES

Dois tubos de confetes, quatro barras de chocolates e uma peça de picanha bovina foram pegos com o detido. Segundo o delegado de plantão em Cachoeiro, Augusto Lago, o caso aconteceu no Bairro Caiçara. Para passar com os objetos pelos caixas, o rapaz comprou um refrigerante. Uma cliente viu o furto, denunciou aos funcionários do supermercado, que acionaram a