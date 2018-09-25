Homem é preso por furtar chocolates e picanha em supermercado no ES

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25) furtando chocolates e uma peça de picanha de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele acabou confessando que pegou os produtos para trocar por drogas.
Dois tubos de confetes, quatro barras de chocolates e uma peça de picanha bovina foram pegos com o detido. Segundo o delegado de plantão em Cachoeiro, Augusto Lago, o caso aconteceu no Bairro Caiçara. Para passar com os objetos pelos caixas, o rapaz comprou um refrigerante. Uma cliente viu o furto, denunciou aos funcionários do supermercado, que acionaram a Polícia Militar.
O homem disse para à Polícia Civil que já furtou o supermercado em outra ocasião. Ele foi autuado por furto mediante fraude e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.