Homem é preso por estuprar adolescente com problemas mentais no ES

Publicado em 14 de julho de 2019 às 17:00
- Atualizado há 6 anos
Um homem foi detido, na tarde deste sábado, no Sul do Estado, após a
atender a uma denúncia de que ele estaria
um adolescente, de 14 anos, atrás de uma bananeira, próximo a sua residência.
O acusado tem 53 anos e disse que não fez nada com a vítima, no entanto, segundo a Polícia, não soube explicar o que ele estava fazendo atrás da bananeira. Testemunhas confirmaram que ele estava “agarrado” com a vítima e que populares entraram na propriedade para tirá-lo do local.
Ainda de acordo com a Polícia, a vítima sofre de problemas mentais, conforme avalização clínica neurológica, mas relatou que o homem ofereceu R$ 20 para fazer sexo com ele e que não poderia falar com ninguém.
A vítima disse ainda que quando chegou na “moita de bananeira” o acusado pediu para tirar a roupa e começou a prática de estupro. Contou também que não foi a primeira vez.
O homem foi levado à Delegacia de Polícia do município de Alegre e, depois, levado ao Centro de Detenção Provisória-CDP, em Cachoeiro de Itapemirim. As testemunhas e a vítima, acompanhada dos responsáveis e do Conselho Tutelar, também foram à Delegacia.
A cidade que ocorreu o fato e o sexo da vítima não foram divulgados pela Polícia para preservar os envolvidos.
