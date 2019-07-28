Crack, cocaína e maconha

Homem é preso com drogas e R$ 3,3 mil em Cachoeiro

Com ele, foram encontradas 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta

Publicado em 28 de julho de 2019 às 17:05 - Atualizado há 6 anos

Homem é preso com mais de 300 buchas de maconha e quase 100 pedras de crack Crédito: PMES/Divulgação

Na noite deste sábado (27), a Polícia Militar prendeu um homem com grande quantidade de drogas, enquanto fazia patrulhamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com os militares, foi preciso ficar em observação por vários minutos para então abordar e deter o suspeito. Com ele, foram encontrados 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta.

O homem, que não teve identidade revelada, e os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





