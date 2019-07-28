Home
>
Região Sul
>
Homem é preso com drogas e R$ 3,3 mil em Cachoeiro

Homem é preso com drogas e R$ 3,3 mil em Cachoeiro

Com ele, foram encontradas 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta

Gazeta Online

Publicado em 28 de julho de 2019 às 17:05

 - Atualizado há 6 anos

Homem é preso com mais de 300 buchas de maconha e quase 100 pedras de crack Crédito: PMES/Divulgação

Na noite deste sábado (27), a Polícia Militar prendeu um homem com grande quantidade de drogas, enquanto fazia patrulhamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

De acordo com os militares, foi preciso ficar em observação por vários minutos para então abordar e deter o suspeito. Com ele, foram encontrados 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta.

O homem, que não teve identidade revelada, e os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais