Homem é preso com drogas e R$ 3,3 mil em Cachoeiro

Homem é preso com mais de 300 buchas de maconha e quase 100 pedras de crack

Na noite deste sábado (27), aprendeu um homem com grande quantidade de, enquanto fazia patrulhamento no bairro Gilson Carone, em, no Sul do Estado.

De acordo com os militares, foi preciso ficar em observação por vários minutos para então abordar e deter o suspeito. Com ele, foram encontrados 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta.