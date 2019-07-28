Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crack, cocaína e maconha

Homem é preso com drogas e R$ 3,3 mil em Cachoeiro

Com ele, foram encontradas 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta

Publicado em 

28 jul 2019 às 17:05

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 17:05

Homem é preso com mais de 300 buchas de maconha e quase 100 pedras de crack Crédito: PMES/Divulgação
Na noite deste sábado (27), a Polícia Militar prendeu um homem com grande quantidade de drogas, enquanto fazia patrulhamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com os militares, foi preciso ficar em observação por vários minutos para então abordar e deter o suspeito. Com ele, foram encontrados 328 buchas de maconha, 95 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, além de R$ 3.363,00 em espécie e um relógio Invicta.
O homem, que não teve identidade revelada, e os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados