Home
>
Região Sul
>
Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

O crime aconteceu em um local conhecido no município como ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:42

 - Atualizado há 6 anos

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (14), em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, após uma briga próximo a rodoviária do município.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

A delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua informou que Warley Fernando Lima, de 39 anos, foi atingido com golpes de canivete e o acusado, Jocimar Rosa da Silva, de 46 anos, foi preso. Ambos são residentes do município e estavam bebendo juntos.

Ainda segundo informações da polícia, o local é conhecido no bairro Niterói por ser ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais