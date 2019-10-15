Sul do ES

Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

O crime aconteceu em um local conhecido no município como ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:42 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Polícia Militar

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (14), em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, após uma briga próximo a rodoviária do município.

A delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua informou que Warley Fernando Lima, de 39 anos, foi atingido com golpes de canivete e o acusado, Jocimar Rosa da Silva, de 46 anos, foi preso. Ambos são residentes do município e estavam bebendo juntos.

Ainda segundo informações da polícia, o local é conhecido no bairro Niterói por ser ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas.

