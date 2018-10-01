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Violência

Homem é morto a tiros em Marataízes

Crime aconteceu em uma rua próximo a prefeitura do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 18:16

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 18:16

Crime foi próximo a prefeitura de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite deste domingo (30) em uma rua próximo à Prefeitura de Marataízes, Litoral Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h. A Polícia Militar foi acionada por agentes da Guarda Municipal, que encontraram o homem já sem vida. Ele foi atingido por três tiros.
O local é escuro e ermo, segundo a polícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e ainda aguarda liberação. A Polícia Civil de Marataízes investiga o caso, mas até o momento não identificou nenhum suspeito.

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