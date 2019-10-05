Em Marataízes

Homem é morto a tiros e corpo é encontrado dentro de casa no Sul do ES

O corpo de Wagner Ruela Costa, de 34 anos, foi encontrado pela irmã dele. A motivação e autoria do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 19:35 - Atualizado há 6 anos

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na localidade de Capinzal, zona rural de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo foi encontrado dentro de casa, na tarde deste sábado (5). A motivação e autoria do crime ainda é desconhecida. Ninguém foi preso.

Wagner Ruela Costa foi encontrado pela irmã dele, dentro de casa. O resgate chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. De acordo com informações da Polícia Militar, Wagner tinha ferimentos na testa. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e constatou que ele foi morto a tiros.

O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Qualquer denúncia pode ser feita para a Polícia Civil por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

