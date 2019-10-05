Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem é morto a tiros e corpo é encontrado dentro de casa no Sul do ES
Em Marataízes

Homem é morto a tiros e corpo é encontrado dentro de casa no Sul do ES

O corpo de Wagner Ruela Costa, de 34 anos, foi encontrado pela irmã dele. A motivação e autoria do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 19:35

Publicado em 

05 out 2019 às 19:35
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na localidade de Capinzal, zona rural de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo foi encontrado dentro de casa, na tarde deste sábado (5). A motivação e autoria do crime ainda é desconhecida. Ninguém foi preso.
Wagner Ruela Costa foi encontrado pela irmã dele, dentro de casa. O resgate chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. De acordo com informações da Polícia Militar, Wagner tinha ferimentos na testa. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e constatou que ele foi morto a tiros.
O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Qualquer denúncia pode ser feita para a Polícia Civil por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados