Homem é morto a pauladas em posto de gasolina após briga de trânsito

Crime aconteceu em posto de Marataízes Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Um homem de 40 anos foi morto a pauladas na manhã desta terça-feira (25) em um posto de combustíveis, no Centro de Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. Alberto Mendes da Silva teria se envolvido em uma briga de trânsito com um grupo de homens. A vítima teria pegado um pedaço de pau, mas foi desarmado e golpeado na cabeça.

O crime aconteceu no estabelecimento que fica na Avenida Atlântica. De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão teria começado em um bar, a poucos metros do local, por volta das 5h30 da manhã.

Após ser desarmado, Alberto Mendes da Silva correu dos homens. As câmeras de segurança do posto mostram o momento da agressão. Três homens o agridem, com chutes e socos, enquanto outros dois, observam. A vítima cai, mas, mesmo assim, é atingida por pauladas na cabeça. VEJA VÍDEO:

Alberto Mendes da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O grupo, segundo a polícia, fugiu do local do crime em um Volkswagen Gol. A vítima era separado e pai de três filhos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Na delegacia de plantão, em Itapemirim, a informação é de que várias testemunhas são ouvidas, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Justiça

O irmão da vítima, Jander Mendes da Silva, conta que a família comemorava o Natal em uma ceia, mas Alberto decidiu sair. "Estava muito feliz. Tinha comprado umas roupas e estava mostrando para a gente. Aí inventou de sair. Minha mãe até ficou preocupada com ele. Estava com os filhos, tiramos fotos", revela o irmão Jander.

Familiares que moram no balneário estiveram pela manhã no local do crime. Eles pedem por Justiça. "Era uma pessoa do bem, trabalhadora, sempre prestativa. A Justiça tem que ser feita. Ninguém está aqui para tirar a vida de ninguém", disse o irmão.