Um homem de 40 anos foi morto a pauladas na manhã desta terça-feira (25) em um posto de combustíveis, no Centro de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Alberto Mendes da Silva teria se envolvido em uma briga de trânsito com um grupo de homens. A vítima teria pegado um pedaço de pau, mas foi desarmado e golpeado na cabeça.
O crime aconteceu no estabelecimento que fica na Avenida Atlântica. De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão teria começado em um bar, a poucos metros do local, por volta das 5h30 da manhã.
Após ser desarmado, Alberto Mendes da Silva correu dos homens. As câmeras de segurança do posto mostram o momento da agressão. Três homens o agridem, com chutes e socos, enquanto outros dois, observam. A vítima cai, mas, mesmo assim, é atingida por pauladas na cabeça. VEJA VÍDEO:
Alberto Mendes da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O grupo, segundo a polícia, fugiu do local do crime em um Volkswagen Gol. A vítima era separado e pai de três filhos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Na delegacia de plantão, em Itapemirim, a informação é de que várias testemunhas são ouvidas, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.
Justiça
O irmão da vítima, Jander Mendes da Silva, conta que a família comemorava o Natal em uma ceia, mas Alberto decidiu sair. "Estava muito feliz. Tinha comprado umas roupas e estava mostrando para a gente. Aí inventou de sair. Minha mãe até ficou preocupada com ele. Estava com os filhos, tiramos fotos", revela o irmão Jander.
Familiares que moram no balneário estiveram pela manhã no local do crime. Eles pedem por Justiça. "Era uma pessoa do bem, trabalhadora, sempre prestativa. A Justiça tem que ser feita. Ninguém está aqui para tirar a vida de ninguém", disse o irmão.
Homem é morto a pauladas em posto de gasolina após briga de trânsito