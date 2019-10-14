Homem é encontrado morto em rio de São José do Calçado

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 18:43
- Atualizado há 6 anos
Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, encontrou um corpo no Rio Itabapoana, em São José do Calçado, no Caparaó Capixaba, nesta segunda-feira (14). A suspeita é de que seja de um homem que desapareceu no local no último domingo (13).
Familiares acionaram os bombeiros e informaram que estavam no rio, no distrito de Airituba, zona rural do município, quando o homem começou a afundar e não foi mais visto. Ainda não se sabe se ele passou mal antes de sumir na água.
O corpo foi localizado por volta das 12h30 desta segunda-feira (14) e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o