Homem é encontrado morto em rio de São José do Calçado

Mergulhadores dos Bombeiros localizaram o corpo nesta segunda-feira (14); A suspeita é de que seja de um homem que afundou no Rio Itabapoana, no último domingo (13) e não foi mais visto

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 18:43

 - Atualizado há 6 anos

São José do Calçado Crédito: Divulgação: Paróquia São José do Calçado

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, encontrou um corpo no Rio Itabapoana, em São José do Calçado, no Caparaó Capixaba,  nesta segunda-feira (14).  A suspeita é de que seja de um homem que desapareceu no local no último domingo (13).

Familiares acionaram os bombeiros e informaram que estavam no rio, no distrito de Airituba, zona rural do município, quando o homem começou a afundar e não foi mais visto. Ainda não se sabe se ele passou mal antes de sumir na água.

O corpo foi localizado por volta das 12h30 desta segunda-feira (14) e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

