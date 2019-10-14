Caparaó

Homem é encontrado morto em rio de São José do Calçado

Mergulhadores dos Bombeiros localizaram o corpo nesta segunda-feira (14); A suspeita é de que seja de um homem que afundou no Rio Itabapoana, no último domingo (13) e não foi mais visto

Publicado em 14 de outubro de 2019

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, encontrou um corpo no Rio Itabapoana, em São José do Calçado, no Caparaó Capixaba, nesta segunda-feira (14). A suspeita é de que seja de um homem que desapareceu no local no último domingo (13).

Familiares acionaram os bombeiros e informaram que estavam no rio, no distrito de Airituba, zona rural do município, quando o homem começou a afundar e não foi mais visto. Ainda não se sabe se ele passou mal antes de sumir na água.

O corpo foi localizado por volta das 12h30 desta segunda-feira (14) e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

