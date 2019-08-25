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Afogamento

Homem é encontrado morto às margens do Rio Orobó no ES

O Corpo de Paulo Felix Cabral, de 52 anos, foi localizado no fim da manhã deste domingo (25). A vítima sofria de epilepsia

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 14:20
O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado às margens de um rio, em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio Novo do Sul
Um homem de 52 anos foi encontrado morto no fim da manhã deste domingo (25), às margens do Rio Orobó, na localidade de São Francisco, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo.
> Ônibus cai em barranco e deixa 21 pessoas feridas na BR 101 Sul, em Atílio Vivácqua
Segundo policiais militares que atenderam à ocorrência por volta das 11h30, Paulo Felix Cabral sofria de epilepsia. A perícia esteve no e constatou que a causa da morte foi afogamento.
A família da vítima esteve no local para acompanhar o trabalho de remoção. Eles disseram aos militares que o familiar conhecia bem a região onde o corpo foi encontrado.
Bombeiros que também trabalharam no caso informaram que Paulo estava desaparecido desde a última sexta-feira (23).
 

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