Homem é encontrado morto às margens do Rio Orobó no ES

Um homem de 52 anos foi encontrado morto no fim da manhã deste domingo (25), às margens do Rio Orobó, na localidade de São Francisco, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo.
Segundo policiais militares que atenderam à ocorrência por volta das 11h30, Paulo Felix Cabral sofria de epilepsia. A perícia esteve no e constatou que a causa da morte foi afogamento.
A família da vítima esteve no local para acompanhar o trabalho de remoção. Eles disseram aos militares que o familiar conhecia bem a região onde o corpo foi encontrado.
Bombeiros que também trabalharam no caso informaram que Paulo estava desaparecido desde a última sexta-feira (23).