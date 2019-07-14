Homem é detido ao ser flagrado em quarto com menina de 13 anos no ES

Publicado em 14 de julho de 2019 às 17:25
foi acionada na manhã da última quinta-feira (11), por volta das 10h30 da manhã, para acompanhar o
em uma residência, no Sul do Estado, onde a mãe denunciou que sua filha de 13 anos estaria dormindo com um homem de 21 anos sem o seu consentimento.
Quando os militares chegaram na residência, a mãe autorizou que entrassem no quarto, que só foi aberto após incessante solicitação. O suspeito foi levado a Unidade de Polícia Judiciária - UPJ de Guaçuí, acusado de estupro de vulnerável e foi constatado que já teve passagem por tráfico. A adolescente também foi à delegacia, acompanhada da mãe.
A cidade onde ocorreu o fato não foi divulgado pela Polícia para preservar a menina e a família.
