Homem é detido ao ser flagrado em quarto com menina de 13 anos no ES

Quando os militares chegaram na residência, a mãe autorizou que entrassem no quarto, que só foi aberto após incessante solicitação. O suspeito foi levado a Unidade de Polícia Judiciária - UPJ de, acusado dede vulnerável e foi constatado que já teve passagem por. A adolescente também foi à delegacia, acompanhada da mãe.