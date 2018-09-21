Homem é baleado dentro de oficina em Cachoeiro de Itapemirim

Um funcionário do comércio, que prefere não se identificar, disse que era a primeira vez que a vítima foi à loja para deixar uma motocicleta para conserto. Foi muito rápido. Dois homens em uma moto pararam na frente. Um deles entrou e deu cinco tiros no rapaz quando ele já ia sair. Atirou e fugiu. Foi um susto grande, contou.