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Violência

Homem é baleado dentro de oficina em Cachoeiro de Itapemirim

No momento dos disparos havia três funcionários e uma mulher, familiar do dono do comércio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 19:26

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 19:26

Um homem, de 22 anos, foi baleado na tarde desta sexta-feira (21) dentro de uma oficina de motos no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima foi socorrida por populares e, até o momento, ninguém foi detido. 
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 15h20, na Avenida Nossa Senhora da Consolação, a alguns metros de uma unidade do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Um funcionário do comércio, que prefere não se identificar, disse que era a primeira vez que a vítima foi à loja para deixar uma motocicleta para conserto. Foi muito rápido. Dois homens em uma moto pararam na frente. Um deles entrou e deu cinco tiros no rapaz quando ele já ia sair. Atirou e fugiu. Foi um susto grande, contou.
No momento dos disparos havia três funcionários e uma mulher, familiar do dono do comércio. Apesar dos momentos de tensão, eles não ficaram feridos.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima foi socorrida por populares para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi atingido no abdômen e segue internado na unidade. 

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