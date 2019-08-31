Home
Homem é assassinado com mais de dez facadas em Cachoeiro

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Gazeta Online

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 15:13

 - Atualizado há 6 anos

Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um homem ainda não identificado foi assassinado com mais de dez facadas na madrugada deste sábado (31), no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Ninguém foi detido até o momento.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia falecido. A perícia encontrou 13 perfurações no corpo da vítima (sete na parte da frente e seis nas costas).

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O suspeito fugiu e não foi localizado até este momento. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Denúncias podem ser feitas elo Disque- Denúncia 181, não é necessário se identificar.

 

