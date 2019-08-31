Homem é assassinado com mais de dez facadas em Cachoeiro

Um homem ainda não identificado foi assassinado com mais de dez facadas na madrugada deste sábado (31), no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Ninguém foi detido até o momento.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia falecido. A perícia encontrou 13 perfurações no corpo da vítima (sete na parte da frente e seis nas costas).
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O suspeito fugiu e não foi localizado até este momento. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Denúncias podem ser feitas elo Disque- Denúncia 181, não é necessário se identificar.