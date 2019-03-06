Homem coloca fogo na casa da ex após discussão em Afonso Cláudio

Nós vamos conversar com certeza, mais cedo ou mais tarde Recado deixado pelo ex

Afonso Cláudio. As palavras acima estavam escritas em um bilhete deixado por um homem que colocou fogo na casa da ex-esposa após uma discussão. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (04) no bairro São Vicente, em

De acordo com a Polícia Militar, quem descobriu o incêndio foi o pai da vítima. Ele contou que acordou e sentiu cheiro de fumaça. Ao verificar, percebeu que a casa da filha estava pegando fogo. Com uma mangueira ele conseguiu conter as chamas, mas tudo ficou destruído. O bilhete deixado no local pelo suspeito foi encontrado fixado em um espelho.

A vítima disse que, horas antes do incêndio, havia discutido com o ex-companheiro e que havia saído de casa por medo. Ela levou os filhos de 8 meses e 1 ano de idade. Ela também afirmou que as brigas e ameaças são constantes.