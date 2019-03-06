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Homem coloca fogo na casa da ex após discussão em Afonso Cláudio

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (04) no bairro São Vicente. Ninguém se feriu

Publicado em 

06 mar 2019 às 15:33

Publicado em 06 de Março de 2019 às 15:33

Nós vamos conversar com certeza, mais cedo ou mais tarde
Recado deixado pelo ex
As palavras acima estavam escritas em um bilhete deixado por um homem que colocou fogo na casa da ex-esposa após uma discussão. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (04) no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio
> Jane Cherubim: espancada e largada na estrada, mais uma mulher agredida
De acordo com a Polícia Militar, quem descobriu o incêndio foi o pai da vítima. Ele contou que acordou e sentiu cheiro de fumaça.  Ao verificar, percebeu que a casa da filha estava pegando fogo. Com uma mangueira ele conseguiu conter as chamas, mas tudo ficou destruído. O bilhete deixado no local pelo suspeito foi encontrado fixado em um espelho.
> Após separação, ex-marido coloca fogo em casa e quatro ficam feridos
A vítima disse que, horas antes do incêndio, havia discutido com o ex-companheiro e que havia saído de casa por medo. Ela levou os filhos de 8 meses e 1 ano de idade. Ela também afirmou que as brigas e ameaças são constantes.
A PM chegou a fazer buscas na região mas não conseguiu localizar o suspeito. A vítima informou que vai pedir uma medida protetiva.

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