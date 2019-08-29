Homem cai de quarto andar de construção em Castelo

Um acidente de trabalho na região central do município de, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (29), deixou um homem ferido após cair do quarto andar em uma construção.

Segundo a diretoria do, o trabalhador caiu de um andaime do quarto andar de um edifício.

Na queda, um telhado foi quebrado e o trabalhador parou dentro da cozinha de uma casa. No local, só tinha um homem que estava em outro cômodo.