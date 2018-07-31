Homem ataca mãe com pedra e atinge vizinhos com facão em Cachoeiro

Uma confusão terminou com quatro pessoas feridas no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na noite do último domingo (30). Um homem atirou uma pedra na cabeça da mãe e. armado com dois facões, atingiu outras três pessoas, sendo uma delas um idoso. Após o crime, ele fugiu para uma mata.

O caso aconteceu por volta das 17h40. Uma testemunha, que prefere não se identificar, contou que o homem queria encontrar a esposa. Ele estava bêbado, drogado. Começou com a mãe dele, que pediu para ele ir para casa. Ele não quis e jogou uma pedra na cabeça dela. Ela, então, pediu para que vizinhos chamassem a polícia, conta.

Uma das vítimas ficou ferida nas costas Crédito: Divulgação

A mulher do agressor fugiu para casa de um vizinho para pedir abrigo e se escondeu no banheiro, com medo de ser agredida. O homem foi para casa, pegou dois facões e deu dois golpes na cabeça de uma mulher, que passava pela rua.

O idoso de 84 anos, dono da casa onde a mulher do agressor se escondia, também foi atingido na cabeça. Um familiar do idoso tentou impedir que ele agredisse crianças que estavam na rua e também foi ferido nas costas.

Várias pessoas viram a cena e o agressor se escondeu em meio a uma mata. Populares o agrediram e o contiveram até a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros, que teve de amarrá-lo à maca para que fosse encaminhado a um hospital.

O agressor e as vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Três permanecem internadas e o estado de saúde delas é estável, segundo uma familiar das vítimas.