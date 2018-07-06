Grupo produz casinhas para aquecer e abrigar animais de rua no ES

Uma iniciativa simples tem aquecido as noites frias de animais de rua em Guaçuí, na Região do Caparaó. Com lona, fita adesiva, um pedaço de coberta e uma caixa de papelão, voluntários doam seu tempo para a confecção de casinhas. A iniciativa vem ganhando parceiros na cidade.

A ideia começou com um casal no Centro de Guaçuí há alguns dias e se perpetuou. Segundo a voluntária Taynara Zanoni, 22 anos, já foram confeccionadas mais de 15 casinhas para os animais de rua. A primeira foi feita pelos pais de uma amiga. Eles fizeram para uma cadela de rua que cuidam na porta de casa. Muitos acharam a ideia legal e comecei a pedir materiais nas redes sociais, conta.

A voluntária conta que os materiais são doados pelos moradores e nos horários de folga, o grupo se reúne para montar. Ainda estamos recolhendo os materiais. Demos prioridade para pessoas que cuidam de cães de rua, também para ajudar a cuidar das casas. Mas, não temos um número estipulado para fazer. Enquanto as pessoas pedirem, vamos continuar confeccionando, afirma.