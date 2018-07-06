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Inverno no Caparaó

Grupo produz casinhas para aquecer e abrigar animais de rua no ES

Mais de 15 casinhas de papelão já foram confeccionadas pelas voluntárias neste inverno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 19:14

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 19:14

Uma iniciativa simples tem aquecido as noites frias de animais de rua em Guaçuí, na Região do Caparaó. Com lona, fita adesiva, um pedaço de coberta e uma caixa de papelão, voluntários doam seu tempo para a confecção de casinhas. A iniciativa vem ganhando parceiros na cidade.
A ideia começou com um casal no Centro de Guaçuí há alguns dias e se perpetuou. Segundo a voluntária Taynara Zanoni, 22 anos, já foram confeccionadas mais de 15 casinhas para os animais de rua. A primeira foi feita pelos pais de uma amiga. Eles fizeram para uma cadela de rua que cuidam na porta de casa. Muitos acharam a ideia legal e comecei a pedir materiais nas redes sociais, conta.
A voluntária conta que os materiais são doados pelos moradores e nos horários de folga, o grupo se reúne para montar. Ainda estamos recolhendo os materiais. Demos prioridade para pessoas que cuidam de cães de rua, também para ajudar a cuidar das casas. Mas, não temos um número estipulado para fazer. Enquanto as pessoas pedirem, vamos continuar confeccionando, afirma.
Fita adesiva, caixas de papelão, cobertores podem ser recolhidos pelas voluntárias. Basta entrar em contato por meio dos telefones (28) 99921-6090, (28) 99271-2523 (28) 99935-6877. Nossa intenção é divulgar e também incentivar a iniciativa em outras cidades, pois aqui no Sul há cidades que fazem muito frio nesta época, diz Taynara Zanoni.

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