Greve dos caminhoneiros: hospitais suspendem cirurgias no sul do ES

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

A paralisação dos caminhoneiros já atinge diretamente o atendimento aos pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Desde o início do movimento, na última segunda-feira, foi criado um comitê de contingência no hospital para avaliar os danos gerados. A suspensão de cirurgia eletivas está entre as providências tomadas na unidade.

Outro setor afetado na Santa Casa foi o de hemodiálise, que chega a realizar 100 sessões por dia. O material que tem no estoque só atende os próximos três dias, de acordo com o diretor, padre Evaldo Praça. "O número de pacientes que fazem hemodiálise é grande. Só temos soro e solução de hemodiálise para mais três dias. O material vem de São Paulo em um caminhão e a empresa nem faturou pois não tem como transportar, explicou.

Padre Evaldo ainda explicou os motivos da suspensão das cirurgias eletivas. Essas cirurgias são aquelas marcadas e, para economizar os medicamentos, suspendemos a partir da próxima quarta-feira (30), disse.

Outra preocupação do hospital é em relação à alimentação. Estamos fazendo substituição do cardápio para não faltar alimento. Temos carne até a próxima quarta-feira e estamos em contato com os frigoríficos da região. Já frutas e hortaliças, compramos em Vargem Alta. Vamos usar um carro do hospital para buscar, finalizou.

OUTRO HOSPITAL

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) também suspendeu todas as cirurgias eletivas. A falta de legumes e verduras também fez com que o cardápio seja adaptado. Como não tem prazo para acabar, os hospitais não sabem quanto tempo vão conseguir manter os serviços.

Uma reunião foi marcada com representantes dos hospitais de Cachoeiro de Itapemirim para avaliar os prejuízos causados pela greve.

MEDICAMENTOS

O desabastecimento de remédios em alguns hospitais de Cachoeiro de Itapemirim pode ser minimizado ainda nesta terça-feira (29). Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Espírito Santo (Transcares), uma carga de produtos hospitalares deve sair de Vila Velha com escolta da Polícia Militar para abastecer três hospitais da região Sul.

A empresa solicitou a escolta ao Estado neste domingo (27) já que esse é um produto de primeira necessidade, explica o presidente do Transcares, Liemar Pretti.